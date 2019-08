Il pastore tedesco guarda Il Re Leone, la reazione davanti alla morte di Mufasa commuove il web

Lilli e il Vagabondo: dal canile a Hollywood, la bellissima storia del randagio Monte

Domenica 25 Agosto 2019, 14:46

Se vi siete commossi guardando Il Re Leone e amate i cani, questo video vi scioglierà il cuore. Si tratta di un filmato, diventato virale, che mostra un, di nome, e le sue reazioni di fronte alla scena dellaIl, davanti alla scena in cuiscopre che il padre è morto, inizia a guaire, voltandosi anche verso il proprio padrone, come a dire: «Ti prego, fa' qualcosa». Quando poi arriva anche, il vero responsabile della morte di Mufasa, il pastore tedesco inizia ad agitarsi, come a voler mettere in guardia Simba. Un video capace di commuovere il web, anche se non è l'unico che vede come protagonista Falco. Il pastore tedesco, come dimostra il suo padrone, è particolarmente attento quando guarda la tv, ma una reazione così 'umana' sorprende e ci lascia con le lacrime agli occhi.