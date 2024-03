Grande Fratello, Anita Olivieri innamorata: «Alessio è il mio tipo». La sua replica lascia tutti senza parole

Un nuovo amore al Grande Fratello? Anita Olivieri dopo aver flirtato per mesi con Giuseppe Garibaldi, ultimamente sembra aver cambiato mira. Nella Casa nelle ultime ore Rosy e Massimiliano si separano dal resto del gruppo per fare gossip e scambiarsi pareri sulla loro amica in comune, la giovane Anita, che sembrerebbe sempre più confusa e disorientata. All'orizzonte un nuovo amore per la bionda romana concorrente del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini?