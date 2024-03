Giulia Tramontano, la mamma al processo: «Non ho più una vita, ho perso una figlia e un nipote. Non sono più una madre»

La mamma di Giulia Tramontano è chiaramente sfinita, distrutta. «Non stiamo bene. Io e mio marito abbiamo delle difficoltà. Vedere i bambini mi mette un'angoscia immane». Così Loredana Femiano, testimoniando in aula a Milano nel processo a carico di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio della 29enne incinta al settimo mese. «Non dormiamo, non usciamo più. Io non ho più una vita - ha detto -, ho perso una figlia e un nipote, ma anche i miei figli hanno perso una madre. Io non sono più una mamma».

