​Giulia Tramontano, quell'audio all'amica prima di essere uccisa da Impagnatiello: «Voglio rifarmi una vita da sola col mio bambino»

«Ora basta, voglio rifarmi una vita da sola col mio bambino». Giulia Tramontano voleva qualcosa di più per lei e Thiago ed era pronta a prenderselo, prima che Alessandro Impagnatiello li uccidesse con 37 coltellate. Lo aveva detto a un'amica, in un vocale inviato via WhatsApp, che ora è tra gli elementi depositati dalla Procura di Milano nel processo a carico di Impagnatiello, iniziato oggi.

L'audio

Giulia haveva mandato quell'audio all'amica dopo aver incontrato, il pomeriggio del 27 maggio. la 23enne italo-inglese con cui il fidanzato aveva una relazione parallela e poco prima di rientrare a casa a Senago, dove il 30enne barman poi l'ha uccisa.

Di quelle confidenze fatte da Giulia poco prima di essere uccisa, poi, aveva già parlato a verbale l'amica, spiegando anche che Giulia le aveva detto: «Alessandro mi ha rovinato la vita».