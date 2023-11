Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, buco di un'ora negli spostamenti dell'auto. Potrebbero essere in posti diversi. Esame sui capelli

Sesto giorno di ricerche per Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni scomparsi sabato 11 novembre nel Veneziano. Sono stati ricostruiti gli spostamenti dell'auto sulla quale si presume siano in viaggio, la Fiat Grande Punto del ragazzo, che dovrebbe trovarsi nella zona delle Dolomiti, sopra Cortina. È qui che si concentrano le ricerche, ma in parallelo alla pista che segue le tracce immortalate dalle telecamere di sicurezza corre quella che scandaglia torrenti e corsi d'acqua nella Rivera del Brenta.