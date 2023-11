Filippo Turetta è in carcere in Germania, in attesa dell'estradizione per tornare in Italia, dove verrà processato per l'omicido di Giulia Cecchettin. Il 22enne è stato arrestato domenica, dopo una fuga di oltre mille chilometri attraverso tre stati. L'inchiesta è ancora un puzzle da comporre.

Cecchettin, la sorella Elena: «Giulia era buona, non stupida. Filippo ha ucciso tutta la mia famiglia»