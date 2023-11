Giulia Cecchettin scomparsa, il vicino a Chi l'ha visto: «Ho sentito un litigio e delle urla». Il giallo della Fiat Punto ammaccata

Giulia Cecchettin, la rivelazione a "Chi l'ha visto?". Ancora nessuna traccia dei due ex fidanzati scomparsi dalla provincia di Venezia. La ragazza non doveva arrivare al giorno della laurea in ingegneria biomedica, prevista per domani, perchè questo avrebbe significato un punto di non ritorno nel rapporto con l'ex fidanzato Filippo Turetta, visto che la 22enne sarebbe rientrata a Vigonovo solo nei fine settimana. È l'ipotesi che sta prendendo piede per spiegare la sparizione quattro giorni fa dei due ragazzi senza che vi siano state più tracce della loro presenza dopo l'ultimo avvistamento a Marghera (Venezia) in un centro commerciale.