Giovanna Pedretti, l'interrogatorio dei carabinieri e poi la scomparsa: «Aveva confermato che il post era vero»

Come e perché è morta Giovanna Pedretti? È una doppia indagine quella del nucleo investigativo dei carabinieri di Lodi, che stanno facendo luce sulla morte di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria 'Le vignole', trovata senza vita nel Lambro ieri, dopo essere finita alla ribalta delle cronache per il caso della recensione omofoba e contro i disabili. Il primo fascicolo, al momento contro ignoti, e su cui le indagini sono ancora in corso, è stato aperto prima della morte della donna. Istigazione all'odio razziale è l'ipotesi di reato per chi si sarebbe lamentato di essere stato «messo a mangiare di fianco a dei gay e a un ragazzo in carrozzina».