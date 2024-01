Giovanna Pedretti, la figlia contro Selvaggia Lucarelli: «Ha massacrato mia mamma, ora cerchi la prossima vittima»

Giovanna Pedretti, la ristoratrice della pizzeria Le Vignole trovata morta ieri nel Lambro, era stata sentita in Questura, come persona informata sui fatti, in merito alla recensione di un presunto cliente della sua pizzeria che si lamentava della presenza di gay e disabili nel locale. Al post Pedretti replicò e la vicenda finì sui social ma poi si sollevarono dubbi sulla veridicità della recensione. La cinquantanovenne era stata chiamata semplicemente come persona informata sui fatti dalla polizia che indagava sulla possibilità che nella recensione si prefigurasse il reato di istigazione all'odio.