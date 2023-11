Giovani e donne in fuga dall'Italia il 44% di chi parte ha meno di 34 anni

Via dall’Italia: non è un Paese per i giovani e per le donne. Boom di partenze anche tra i nonni, in cerca di Paesi dove la vita costa meno e si vive bene con la pensione. È questa la triste fotografia scattata dal Rapporto Italiani nel mondo della Fondazione Migrantes. C’è anche chi rientra ma sono ancora troppo pochi.

Saldo negativo

E così l’Italia si conferma un paese ancora a forte tendenza migratoria: basti pensare che nei dieci anni dal 2012 al 2021 sono stati oltre un milione gli espatri, a fronte dei poco più di 443mila rimpatri. Quindi 581mila persone in meno. Oggi vivono all’estero sei milioni di italiani, con un aumento del 91% negli ultimi 18 anni. «L’Italia all’estero - ha sottolineato il presidente della Fondazione Migrantes, monsignor Gian Carlo Perego - è l’unica che cresce».