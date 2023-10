La giornalista russa che sfidò Putin condannata a 8 anni di carcere: Marina Ovsyannikova mostrò il cartello in diretta tv «No War»

Ricordate la giornalista russa che mostro il cartello «No war» in diretta tv? Ora Il tribunale Basmanny di Mosca ha condannato in contumacia l'ex redattrice di Channel One, Marina Ovsyannikova, a 8 anni e sei mesi di carcere, ritenendola colpevole di aver diffuso false informazioni sulle forze armate della Federazione Russa. A riporate la notizia, è la Tass.

