Giorgio Napolitano come sta: condizioni di salute critiche. Papa Francesco: «Che abbia conforto, servitore della patria»

Sono ore d'ansia per il Presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano. Le sue condizioni di salute sono decisamente peggiorate nelle ultime 24 ore, tanto che anche Papa Francesco ha rivolto una preghiera al senatore a vita 98enne al termine dell'udienza generale del mercoledì: «Vi esorto a un pensiero per il presidente Napolitano, che è in gravi condizioni di salute. Che lui abbia conforto, questo servitore della patria».

Giorgio Napolitano ricoverato, situazione critica: condizioni peggiorate nel corso degli ultimi due giorni

Giorgio Napolitano, ore d'ansia: il quadro clinico si è aggravato. Il presidente della Repubblica emerito ha 98 anni

Giorgio Napolitano, come sta

Ricoverato da circa 4 mesi in una clinica romana, le sue condizioni di salute sono decisamente peggiorate nelle ultime 24 ore. Il senatore a vita, 98 anni, non sarebbe più collegato alle macchine che lo aiutavano anche nella respirazione, ma il suo cuore continua a battere ancora con regolarità. Accanto a Giorgio Napolitano c'è la sua famiglia, in particolare il figlio Giulio, che è tornato anche martedì in serata al capezzale del padre e la moglie Clio, 89 anni. Sempre vicino al presidente emerito, il suo consigliere per la comunicazione, Gianni Matteoli, che, oltre ad essere sempre presente in clinica, continua anche in queste ore a mantenere i rapporti con la stampa.