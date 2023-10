Giambruno, nuovi fuorionda in arrivo? «Striscia ha roba più grossa». I timori di Giorgia Meloni e il ruolo di Pier Silvio Berlusconi

Giorgia Meloni ha provato a mettere un punto alla vicenda Andrea Giambruno con quel post social pubblicato a sorpresa venerdì mattina. «La mia storia con lui finisce qui». Un messaggio chiaro, che non ha però placato la vicenda, scoppiata dopo i servizi di Striscia la Notizia, che ha mostrato alcuni fuorionda imbarazzanti dell'ormai ex "First Gentleman" d'Italia. Adesso, il timore del premier, è che Antonio Ricci possa avere in canna altri momenti imbarazzanti, che potrebbero ritorcersi contro di lei. Secondo fonti citate dal Corriere, Striscia avrebbe in mano «roba più grossa» su Giambruno.

Giorgia Meloni assente alla festa di FdI, il retroscena rivelato dagli amici: «Sono umana, sto a casa con la figlia». Intanto Giambruno è «distrutto»