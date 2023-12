Giacomo Urtis, Natale sardo in famiglia: «Auguri botoxini». Ma del findanzato non c'è traccia

Giacomo Urtis ha trascorso il giorno di Natale insieme alla famiglia e ha documentato tutto ciò che ha mangiato con varie storie sul proprio profilo Instagram. Il chirurgo dei vip è apparso molto felice e sorridente insieme ai genitori e a un'amica ma con lui non c'era il fidanzato misterioso di cui non ha ancora svelato l'identità. Infine, Giacomo ha augurato un buon Natale a tutti i suoi follower e non, pubblicando una foto insieme ai genitori.

Il Natale di Giacomo Urtis

Giacomo Urtis ha trascorso il Natale in famiglia pranzando in un ristorante sardo dove ha mangiato i "culurgiones" (pasta ripiena), i ravioli sardi e il maialino con le patate. Alla fine del pranzo, il chirurgo ha pubblicato una foto Instagram insieme ai genitori e nella didascalia ha scritto: «Penso a tutte quelle persone che non hanno modo di passare il Natale con i propri affetti, per un motivo o per un altro. Penso a chi ha perso i propri cari, penso a chi è lontano da casa per lavoro… a chi è in guerra… Amate sempre i vostri cari… buon Natale botoxini», aggiungendo tre cuori rossi.

Giacomo Urtis è molto amato sui social e, proprio per questo, il suo post ha collezionato migliaia di like e commenti.