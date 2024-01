Giacomo Urtis: «Genny, bellezza senza tempo». I fan sui social: un mix tra Belen e Adriana Lima

Giacomo Urtis, da qualche tempo, si mostra sui propri profili social, ma anche in ambito lavorativo, indossando i panni di Genny che lui ha sempre definito il suo alter ego femminile. Il chirurgo dei vip, tuttavia, ha fatto anche sapere che, ultimamente, si sente molto donna e che, quindi, proprio per questo, desidera sfoggiare il suo lato femminile il più possibile. Nell'ultimo post Instagram, ha pubblicato diverse foto create con un'applicazione che utilizza l'intelligenza artificiale e che riporta il protagonista dello scatto a epoche diverse nel tempo. I fan di Giacomo hanno riscontrato una certa somiglianza con Belen Rodriguez.

Il post Instagram di Giacomo Urtis

«Genny…. Bellezza senza tempo». È questa la didascalia che Giacomo Urtis ha scelto per il suo ultimo post Instagram in cui compare nelle vesti di quello che lui definisce il suo "altro io", ovvero Genny, che, però, è catapultata in un'altra epoca temporale. Il chirurgo, infatti, indossa abiti che riportano a quelli che sembrano gli anni '70 e lo si può dedurre anche delle auto parcheggiate nello sfondo alle sue spalle.

Il post ha riscosso moltissimo successo tra i fan di Giacomo che è molto amato sui social e qualcuno di loro ha anche notato somiglianze con personaggi noti. Ad esempio, qualche follower ha scritto: «Un mix tra Belen e Adriana Lima», «Mi ricordi tantissimo Stefy di Beautiful» oppure «Sembri Bianca Atzei».