Georgette Polizzi a Ciao Darwin, chi è la stilista? Le violenze, la madre uccisa (davanti a lei) dal compagno, la malattia

Stasera in tv, dopo 4 anni di stop, torna su Canale 5 Ciao Darwin. L'irriverente show-antropologico condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti nella nona edizione ha come sottotitolo Giovanni 8.7 e riprende una celebre frase del Vangelo: «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra». Due categorie di persone antitetiche per fisionomia, stile di vita, usi e costumi, ideologie e professione, selezionate come sempre da SDL2005, si cimentano in sfide semiserie. Si parte stasera con lo «scontro» Angeli vs Demoni. A capitanare la prima squadra sarà Georgette Polizzi, vediamo dunque chi è.