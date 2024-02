Fred de Palma, chi è il cantante a Sanremo 2024 con Il Cielo non ci vuole: età, vita privata e successi

Fred de Palma è nato il 3 novembre 1989 sotto il segno dello scorpione a Torino, è alto un metro e 78. A Sanremo 2024 il cantante è per la prima volta in gara, canterà il Cielo non ci vuole dopo l' “ospitata” di prestigio nel 2016 con Patty Pravo che lo chiamò per duettare con lei nella serata delle cover. In quell’edizione Patty Pravo era in gara con Cieli immensi e nella serata delle cover decise di reinterpretare un suo brano,Tutt'al più.