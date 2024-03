Flixbus, l'inferno a bordo del pullman finito fuori strada sull'A1: «Vetri esplosi, il bus procedeva inclinato». Chi è la vittima

Un pullman della Flixbus con 46 passeggeri a bordo, più i due autisti, si schianta in autostrada nel cuore della notte: il bus era partito ieri sera da Milano Lampugnano diretto a Roma, dove sarebbe arrivato all'alba di oggi. Morto un passeggero di 19 anni originario del Congo, mentre sono sei le persone ferite. Fra queste un uomo di 58 anni, il secondo conducente, che attualmente si trova ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, è in Rianimazione. È successo sull'A1 nel Modenese, in direzione Sud al chilometro 174, nel territorio di San Cesario. Un inferno a bordo del pullman Flixbus: la dinamica dell'incidente è choc.