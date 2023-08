Dopo una notte di interrogatorio serrato, è stato portato in carcere Fatah Melloul, l’operaio algerino di 28 anni residente a Montecarotto, in Vallesina: nei suoi confronti è scattata la misura del fermo perché, secondo gli inquirenti, è gravemente indiziato del delitto di Klajdi Bitri, il 23enne d’origine albanese trafitto e ucciso ieri pomeriggio a Sirolo con un colpo di fiocina per una lite stradale, in via Cilea.