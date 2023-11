Filippo Turetta ha dormito in auto durante la fuga: «Nessuna registrazione in hotel». Ma sul veicolo niente tracce di sangue

Il carcere tedesco di Halle, nella Sassonia-Anhalt, ospita Filippo Turetta, che dopo il fermo eseguito dalla polizia tedesca sull'autostrada Berlino-Monaco, sarà trasferito in Italia sabato mattina con un aereo militare per evitare contatti con passeggeri civili. Il volo da Francoforte arriverà a Venezia, qui Turetta sarà raggiunto dalla notifica dell'ordine di custodia cautelare per il sequestro e l'omicidio di Giulia Cecchettin, la giovane ex fidanzata. Poi, il 22enne sarà condotto nel carcere lagunare di Santa Maria Maggiore, dove verrà interrogato dal giudice Benedetta Vitolo, autrice del provvedimento.