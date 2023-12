Filippo Turetta, la Fiat Punto della fuga è ancora in Germania: il mistero del telefonino a bordo

Filippo Turetta, ma che fine ha fatto la Fiat Punto nera che per giorni è stata ricercata in mezza Europa? Ecco quello che si sa: la vettura sarà un altro punto fondamentale dell'indagini sull'omicidio di Giulia Cecchettin.

L'interrogatorio di nove ore, davanti al pm di Venezia, di Filippo Turetta, in carcere per l'omicidio di Giulia Cecchettin, viene definito esaustivo e non ne sono stati programmati altri, anche se non è escluso che gli inquirenti possano avere, poi, la necessità di risentirlo.