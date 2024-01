Soffoca il figlio di 4 anni e lo nasconde nella valigia: manager arrestata. «L'ombra della vendetta sull'ex: non voleva fargli vedere il bimbo»

Una sorpresa macabra ha scioccato gli agenti della polizia. Una mamma avrebbe soffocato il figlio di quattro anni in un'abitazione nello Stato di Goa, in India, per poi cercare la fuga verso Bangalore, con il cadavere del piccolo nascosto dentro una valigia.

Il nome della donna è Suchana Seth: la mamma è una nota manager a capo del «The Mindful AI Lab» di Bangalore, una startup che si occupa di intelligenza artificiale. Seth è stata arrestata con l'accusa di omicidio.

La macabra scoperta

La donna è stata bloccata dalla polizia dello Stato di Karnataka mentre stava rientrando verso casa in taxi. Durante il controllo dei bagagli gli agenti hanno notato qualcosa di anomalo in un borsone e, una volta aperto, hanno scoperto il corpo senza vita del piccolo: il bambino è morto per soffocamento.