Vida e Vincenzo nel garage per fare la pace dopo il compleanno. La disperazione del papà: «Fatemelo vedere l'ultima volta»

Nelle prime ore successive al ritrovamento dei due fidanzati uccisi dal gas di scarico di una panda rossa lasciata accesa in un garage di Secondigliano si era fatta avanti l'ipotesi di un suicidio. Ma Vincenzo Nocerino, 24 anni, e Vida Shahvalad non sembravano avere motivi apparenti per un gesto così estremo. Anzi. I due nella tarda serata di venerdì erano andati ad appartarsi in auto dopo aver festeggiato con gli amici il compleanno della ragazza, 21 anni appena compiuti. E per fare pace: il loro pare fosse un rapporto burrascoso, negli ultimi tempi, scrive Il Mattino, pare ci fosse stata qualche incomprensione poi lasciata alle spalle.