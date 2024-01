Giorgia Meloni annuncia la "legge Ferragni": come funziona la norma sulla beneficenza per gli influencer

Dopo il caso pandoro è stretta sugli influencer. In Cdm giovedì arriva la "legge Ferragni", che si propone di rivoluzionare il mondo della beneficenza e del commercio in Italia proprio a partire dalla multa dell'Antitrust a Chiara Ferragni e alle indagini per truffa. Questa norma, destinata a privati, enti commerciali, imprese e aziende, mira a portare maggiore trasparenza in un settore che fino ad oggi è stato avvolto da un alone di opacità.