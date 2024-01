Ferragni e Fedez, crollo social senza fine: lui perde 119 mila followers, 20 milioni di interazioni in meno per Chiara

Non solo Chiara Ferragni, anche Fedez sta scontando sui social le conseguenze del 'Pandoro-gate' che ha travolto la moglie, sanzionata dall'Antitrust con una multa da oltre 1 milione di euro e indagata dalla procura di Milano per truffa aggravata. Un'analisi dell’evoluzione della fanbase Instagram di Chiara Ferragni e del marito, realizzata da SocialData in esclusiva per Adnkronos, rivela infatti che Fedez nell'ultimo mese ha perso 119 mila followers. Una cifra che è pari ad oltre la metà della perdita fatta registrare dalla moglie, -210 mila followers.