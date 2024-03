Sara Buratin, il dolore della sorella: «Lei era il sole, mai una parola negativa su Alberto Pittarello». Tutti attorno alla piccola Giada

Femmincidio di Sara Buratin a Bovolenta (Padova). Il giorno dopo il ritrovamento del corpo di Alberto Pittarello, il marito killer, in fondo al fiume Bacchiglione a parlare è la sorella della donna uccisa. «Lei era il sole, era la luce per tutti noi, energica e felice. Nei 17 anni con Alberto non mi ha mai parlato né di un litigio, né di una parola storta. Niente di niente. Non ci sappiamo spiegare questa tragedia, non riusciamo a capire. Siamo solo devastati dal dolore che ci è piombato addosso». A parlare, stravolta, affacciandosi alla finestra di casa, è Angela Buratin, la sorella di Sara, che ora ospita la mamma Maria e la nipotina Giada. La madre non vuole tornare a casa.