Fedez ha un'altra? La rivelazione dell'influencer (che poi cancella la storia): «Limona per tre ore con una poi difende Chiara Ferragni...»

Fedez e Chiara Ferragni non stanno affatto attraversando un periodo semplice delle loro vite. Prima i guai di lei con la giustizia per il caso dei pandori Balocco, poi la crisi matrimoniale confermata durante l'ospitata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Come si dice, però, le disgrazie non vengono mai sole ed ecco che un'influencer, Elisa De Panicis, ha lanciato l'ennesima stoccata nei confronti dei Ferragnez. La modella, che nel 2020 aveva anche partecipato al Grande Fratello Vip, ha fatto sapere che alla Fashion Week di Parigi, avrebbe visto Fedez baciare un'altra donna (dall'identità misteriosa).