«Mai svelare la propria età ai colleghi: l'ho fatto e me ne sono pentita»: il consiglio della 20enne dopo la brutta esperienza

L'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro sembra essere costellato da una serie di ostacoli e criticità difficili da superare, specialmente se non ci si prepara in anticipo. D'altronde, non sapere a cosa si va incontro è una prerogativa di chi è alle prime esperienze, e spesso si pensa che basti essere competenti e pronti a essere messi alla prova per poter andare avanti senza troppi problemi.

In realtà, però, al di là delle proprie capacità nell'ambito lavorativo prescelto o della resilienza della persona, può essere utile imparare qualche trucchetto che possa aiutare a rimanere a galla e non fare un errore che potrebbe rendere il primo lavoro poco piacevole.

In queste situazioni sembra proprio che l'utilizzo dei social da parte dei più giovani sia essenziale: sono tanti i neo-lavoratori che decidono di condividere consigli ed esperienze personali per sottolineare le varie problematiche che possono presentarsi.

Nel caso di Shola, il consiglio è quello di non rivelare la propria età ai colleghi per evitare che si creino gelosie e rancori, proprio come è successo a lei.