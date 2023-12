Il Discobolo che piaceva a Hitler, ora la Germania lo rivuole. Il ministro Sangiuliano: «Devono passare sul mio cadavere»

Il Discobolo Lancellotti rischia di tornare a Monaco, in Germania, dopo la parentesi che l'aveva portato in terra tedesca, per volere di Adolf Hitler, tra il 1938 e 1948. La richiesta arriva dai vertici della Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek di Monaco di Baviera. Ma il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ha tuonato: «Devono passare sul mio cadavere».

La lettera

Tutto sarebbe nato da una lettera partita dal direttore del Museo Nazionale Romano, Stéphan Verger, e diretta a quello della Gliptoteca di Monaco, Florian S. Knauß. Nella missiva si chiedeva la restituzione della base marmorea settecentesca del Discobolo. Come riporta il Corriere, Knauß ha negato la restituzione della base e ha replicato: «Non sono nella condizione di abbandonare la nostra rivendicazione legale di una restituzione del Discobolo al nostro museo. La scultura venne legalmente acquistata dallo Stato Tedesco dopo essere stata offerta al Metropolitan Museum di New York. Le istituzioni italiane al potere in quel momento furono d'accordo con l'esportazione. Non è stato nemmeno un regalo a Adolf Hitler. Il rimpatrio in Italia ha violato la legge, secondo l’opinione legale dello stato bavarese e del nostro museo».

Non solo avrebbe quindi negato la restituzione della base marmorea, ma avrebbe richiesto anche l'opera. Per il ministro Sangiuliano, se vogliono l’opera «devono passare sul mio cadavere», aggiungendo che questa «deve assolutamente restare in Italia». Anzi, come riportato, il ministro si aspetta che venga restituita anche la base settecentesca e si è detto pronto a mettersi in contatto con la collega Claudia Roth, ministra della Cultura tedesca, che «di questa storia non sa nulla».