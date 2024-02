Direttore McDonald's violenta una lavoratrice 14enne nei bagni del fast food, l'azienda paga un risarcimento di oltre 4 milioni

Uno scandalo di natura sessuale ha coinvolto il manager di una filiale McDonald's della città di Pittsburgh, in Pennsylvania: l'uomo è al centro di uno scandalo per aver abusato di una ragazzina che lavorava nel ristorante e che all'epoca dei fatti aveva 14 anni. L'uomo la violentò nel bagno del locale, dopo ripetuti palpeggiamenti e complimenti che la giovane cercava di evitare. Dopo lo stupro, la giovane denunciò il direttore che si scoprì che in precedenza era già stato condannato per violenza sessuale su minori. Oggi quella filiale di McDonald's, la Rice Enterprises Llc, ha confermato per quel fatto il risarcimento di quattro milioni e mezzo di dollari alla vittima.

“How is it that a convicted registered sex offender is permitted to be hired to manage 14 to 17 yr old girls at a McDonald’s?” Alan Perer, the victim’s lawyer said.



Public records confirm Walter Garner of Clairton is a

LIFETIME REGISTERED SEX OFFENDER!! pic.twitter.com/PfQB7cTODs