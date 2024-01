«Se c'è il capo, non vengo in ufficio»: il sondaggio che svela perché i dipendenti preferiscono lavorare da remoto

Con la pandemia e le misure restrittive adottate per prevenire la diffusione del virus, molte aziende avevano adottato la modalità «da remoto» per far lavorare i dipendenti al sicuro e senza rischio di contagio. Lo stato d'emergenza è ormai cessato, ma non tutto è tornato a quella normalità che precedeva il Covid: molti lavoratori non sono ancora rientrati in ufficio e non hanno intenzione di farlo, nonostante diverse aziende abbiano dato loro un ultimatum.



Il sondaggio

Secondo un sondaggio svolto su 1262 dipendenti a tempo pieno, promosso dal brand Beyond che si occupa di spazi lavorativi condivisi, la maggior parte dei britannici non vuole tornare a lavorare in presenza «se c'è anche il capo», così come riportato da Business Insider. Tra gli altri motivi rientrano la comodità di svegliarsi con più calma e "il lusso" di non prendere mezzi per spostarsi.