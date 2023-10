Diego Sangalli morto a 17 anni, chi era l'escursionista caduto in un canalone: musicista e tifoso dell'Inter. L'ultima telefonata

Era partito per un giro sul Pizzo Porola, in alta Val Seriana, dove i genitori hanno una casa a Valbondione. Diego Sangalli, 17enne di Ghisalba, non è più tornato. Il corpo del giovane escursionista è stato trovato nella serata di domenica da un elicottero del 118 dopo ore di ricerche: la macchina dei soccorsi si è messa in moto alle 15, quando mamma Daniela e papà Pierluigi hanno dato l'allarme, preoccupati dal mancato rientro.

Chi era Diego Sangalli

Diego Sangalli, l'escursionista morto, aveva 17 anni ed era un tifoso dell'Inter, come testimonia una delle foto pubblicate sul suo profilo Instagram in cui mostra la sua fede calcistica e la sua passione per la montagna. Il giovane era uno studente all'indirizzo musicale dell'istituto superiore Secco Suardo a Bergamo e per il suo futuro sognava una carriera da musicista, con l'obiettivo di frequentare il Conservatorio. Suonava la tuba nella banda del paese e frequentagva l'oratorio.