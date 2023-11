Ddl concorrenza, arriva l'ok al Senato: dai tavolini all'aperto a 5G, contratti e call center, tutte le novità

Limiti meno stringenti sulle emissioni elettromagnetiche per favorire lo sviluppo delle nuove reti di telefonia mobile 5G. Una proroga sui tavolini all'aperto di bar e ristoranti fino a tutto il prossimo anno. Più tutele per le botteghe storiche e i consumatori. Sono queste alcune delle principali novità introdotte dal Senato alla legge annuale della concorrenza, il ddl del governo approvato in prima lettura a palazzo Madama con 79 sì, 57 no e 6 astenuti (Italia Viva). Il testo passa ora in seconda lettura alla Camera.