Le concessioni agli ambulanti vanno a gara ma dopo 12 anni

di Alessandra Severini

Dopo molti rinvii e incertezze il disegno di legge annuale Concorrenza è stato approvato dal Consiglio dei ministri. La norma che ha dato il maggior filo da torcere è stata quella sul commercio ambulante anche perché la Commissione europea preme per la messa a gara delle licenze. Alla fine sembra che la maggioranza abbia trovato una soluzione condivisa con una proroga di 12 anni per le attuali concessioni.

«Legge annuale sulla concorrenza: fatta! Al servizio dei cittadini e delle imprese» ha scritto esultante su Twitter il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il provvedimento, ha poi spiegato una nota del ministero, «si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del Pnrr» e «introduce una prassi virtuosa, sin qui priva di riscontri nella recente storia legislativa italiana: finora la legge, infatti, non era mai stata approvata per due anni consecutivi. In quindici anni, dal 2009, è stata realizzata solo due volte nel 2017 e appunto nel 2022». Soddisfatte le associazioni di categoria: «Finalmente ci avviamo all’epilogo di una questione aperta da dieci anni, che ha creato incertezza nel comparto del commercio ambulante impedendo sviluppo e investimenti» commenta Maurizio Innocenti, il presidente di Anva Confesercenti, l’associazione delle imprese del commercio ambulante.

AMBULANTI

Le assegnazioni delle concessioni dei parcheggi del commercio ambulante nelle aree pubbliche saranno messe a gara, salvaguardando il legittimo affidamento degli attuali concessionari che potranno godere di un rinnovo delle attuali concessioni in via eccezionale per 12 anni. Le gare, ad evidenza pubblica, sono invece previste da subito per l’assegnazione dei posteggi non ancora assegnati. Le nuove assegnazioni avranno durata decennale. Le gare dovranno seguire alcuni criteri volti a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato; valorizzare la categoria della microimpresa e prevedere un numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore.

PIÙ POTERI ALL’ANTIUTRUST

Il testo amplia i poteri di accertamento e sanzionatori dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sui big del digitale.

VENDITE PROMOZIONALI

Arriva una semplificazione per le vendite promozionali e per quelle sottocosto che puntano a favorire le attività commerciali presenti in più comuni, come ad esempio le catene di supermercati, di elettronica, elettrodomestici o abbigliamento. Basterà inviare un’unica mail certificata agli sportelli unici delle attività produttive di tutti i comuni interessati, con le date e le indicazioni degli esercizi commerciali coinvolti.

ELETTRICIT À

Alcune norme promuovono l’utilizzo dei “contatori intelligenti” (smart meters), allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell’energia elettrica. Il testo dispone anche il potenziamento e la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Aprile 2023, 06:00

