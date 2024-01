Un nuovo ruolo per il sex symbol Daniel Craig. Da spia in giacca e cravatta in "007" a fuggitivo americano in "Queer", nell'attesissimo nuovo film del regista Luca Guadagnino, di 52 anni, che uscirà nelle sale durante il 2024.

Un nuovo ruolo

L'attore britannico di 55 anni vestirà i panni di un fuorilegge che si innamorerà di un militare della marina in congedo. Sigaro, whisky e pistola rimarranno un ricordo ancorato al passato?