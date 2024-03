Covid, l'uomo di 62 anni che si è vaccinato 217 volte per «motivi personali»: nessun effetto collaterale

Altro che prima, seconda, terza o quarta dose. Un uomo di 62 anni è stato vaccinato contro il Covid-19 per ben 217 volte, superando di gran lunga il numero di dosi raccomandate dalla comunità scientifica internazionale. L'uomo ipervaccinato è residente a Madeburgo, in Germania, e non ha riportato alcun effetto collaterale. Questa storia incredibile è stata documentata dall'autorevole rivista scientifica The Lancet, che ha studiato il un caso senza precedenti.