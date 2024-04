Copenaghen dice addio alla «strada della marijuana»: droga e omicidi, la Pusher Street di Christiania era troppo pericolosa

Fine de giochi a Copenaghen, anzi nel quartiere Christiania. I residenti del quartiere anarchico hanno incominciato a demolire Pusher Street, l'arteria principale della «città liberà» dove la marijuana era liberamente disponibile nonostante per la legge danese sia illegale.



Pianificata da mesi dagli abitanti, oggi è arrivata la «Giornata d'Azione» per chiudere definitivamente la Pusher Street. In tanti hanno voluto prendere parte all'iniziativa, contribuendo allo smantellamento fisico della strada, sampietrino per sampietrino. La decisione è stata presa l'anno scorso in seguito a un omicidio che aveva rovinato definitivamente l'immagine di una comunità anarchica ma pacifica. L'omicidio, il quarto in tre anni, ha portato gli abitanti di Christiania a decidere che la vendita di droga doveva finire perché Pusher Street si era trasformata in un luogo per spacciatori violenti.