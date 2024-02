Conto di 887 euro al ristorante, cliente denuncia la truffa: «Colpa della cameriera, lo ha fatto per avere una mancia più alta»

Organizzarsi per una serata fuori con gli amici diventa sempre più difficile con il passare degli anni, tra spese impreviste, impegni lavorativi e familiari, e quando finalmente si riesce ad accordarsi su un giorno sembra quasi che le stelle si siano allineate. Eppure, proprio nei momenti di rilassamento, seduti intorno a un tavolo a raccontarsi la propria vita e le novità con un drink in mano, qualcuno potrebbe vedere un'ottima opportunità per una truffa, come è successo a Samantha.

La ragazza ha raccontato di aver passato la serata in un ristorante alquanto popolare e di essere stata sorpresa, insieme ai suoi amici, con un conto di quasi 900 euro a causa di una cameriera e del suo desiderio di fare qualche soldo in più con la mancia. «Non riesco a credere che sia successo», dice la ragazza, per poi spiegare per filo e per segno come è andata.