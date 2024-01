Claudio Cecchetto replica agli attacchi di Linus: «Io fesso? L'ho assunto io a Radio Deejay, era un mio dipendente»

Claudio Cecchetto è stato vittima di alcune frecciatine di Linus durante il programma radiofonico Deejay Chiama Italia. Il conduttore ha definito «poco interessante» il documentario su Claudio Cecchetto, People from Cecchetto e ha rincarato la dose chiamandolo «fesso». il figlio Jody Cecchetto ha risposto immediatamente con un video su Instagram in cui ripercorreva le principali tappe della carriera del padre che «proprio un fesso non mi sembra». Ma adesso tocca a Claudio replicare al suo ex dipendente.