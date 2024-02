Ciccio e Tore, i corpi dei fratellini ritrovati 16 anni fa. La sorella: «Non erano soli, abbiamo le prove»

«La riapertura delle indagini nel 2012 per noi fu una grande notizia, ma un anno dopo arrivò l’archiviazione perché, secondo i giudici, gli indizi prodotti non erano sufficienti. Adesso però siamo in possesso di prove scottanti che portano alla verità, siamo pronti a portarle in Procura e ci auguriamo che finalmente giustizia sia fatta». A parlare, 18 anni dopo la loro scomparsa, è la sorella di "Ciccio e Tore", i due fratellini di Gravina di Puglia diventati tristemente noti per la loro tragica morte. La sera del 5 giugno 2006, quando avevano 13 e 11 anni, scomparvero nel nulla dalla città in cui vivevano con il padre Filippo e furono ritrovati il 25 febbraio 2008 nella cisterna di un rudere abbandonato nel centro del paese, noto come la "casa delle 100 stanze".