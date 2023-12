Chiara Ferragni e le uova, Dolci Preziosi chiarisce: «Mai legato donazioni alle vendite». Nuovo esposto del Codacons

Non c'è tregua per Chiara Ferragni. Dopo la controversia legata al Pandoro, infatti, un'altra tegola si è abbattuta sul capo della nota imprenditrice digitale: secondo quanto rivelato da Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano, Chiara Ferragni avrebbe realizzato nel 2021 e 2022 una sponsorizzazione simile a quella con Balocco. Questa volta, la faccenda coinvolgerebbe le uova di Pasqua Chiara Ferragni x Dolci Preziosi. La società che detiene il marchio delle uova, Cerealitalia I.D. SpA, ha voluto rilasciare una dichiarazione ufficiale, per chiarire la vicenda.