Chiara Ferragni, le food blogger che devono stare attente dopo la stretta sulla pubblicità: da Benedetta Rossi a Sonia Peronaci

Dopo il pandoro-gate che ha coinvolto Chiara Ferragni, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito nuove linee guida contro la pubblicità occulta. Gli influencer saranno come editori. Situazione delicata per i food-blogger: loro dovranno porre ancora più attenzion per i contenuti, di cibi e bevande, che sponsorizzano perché la «stretta» decisa dall'Agcom coinvolge anche la cucina.

Le linee guida dell'Agcom

Cosa ha stabilito l'Agcom? Partiamo dai video commerciali: la scritta «Pubblicità» dovrà essere scritta in maiuscolo e a caratteri grandi - E non nascosta. Le multe per chi trasgredisce arrivano fino a 258.288 euro, per poi salire ancora a 600 mila nel caso di violazione delle norme sui minori.

Una regola che però non vale per tutti ma solo per i soggetti che hanno oltre un milione di follower sui vari social e un buon tasso di coinvolgimento dei “seguaci”, ovvero un engagement rate superiore al 2% in almeno una piattaforma.