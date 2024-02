«Un'amica mi ha invitata a cena a casa sua, ho portato del vino ma il giorno dopo mi ha chiesto i soldi della spesa. Che maleducata»

Invitare qualcuno per cena a casa propria significa preparare le portate per gli ospiti che omaggiano i padroni di casa con bottiglie di vino, fiori o un dolce per concludere la serata. È una regola non scritta, certo, ma in tanti la seguono. Questo non significa che gli ospiti si aspettino burro e caviale, ma di certo non si aspettano di pagare il conto il giorno dopo. Così come è successo a una studentessa che, dopo l'invito a casa di un'amica, ha dovuto saldare il debito di dieci euro dopo aver portato vino e tequila alla cena della sera prima. «È stato di cattivo gusto», ha detto la giovane sui social. Tutti d'accordo?