Settimana bianca, prezzi alle stelle per le case di montagna: fino a 1 milione per metro quadro. Ma le vendite sono in crescita

In previsione delle prossime vacanze, sono in tanti a desiderare una casa in montagna, per trascorrere un Natale immerso dalla neve. Tuttavia, i prezzi sono in costante aumento, specialmente in Trentino Alto Adige: a Badia, per esempio, il prezzo medio è di 9.500 euro al metro quadro.

I dati

Questi sono i dati che emergono da un'accurata analisi di Immobiliare.it, che ha studiato i dati dal 2018 a oggi, come riporta il Corriere del Trentino.