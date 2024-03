Il cane Luna salva il padrone malato di schizofrenia da un'allucinazione: «Credevo ci fosse una persona, l'ho guardata e ho capito»

Il cane non è solo il miglior amico dell'uomo, ma può essere un prezioso alleato anche per il benessere psico-fisico di chi se ne prende cura. Secondo alcuni studi, infatti, interagire con gli animali può aiutare a ridurre lo stress, l’ansia e la depressione, alleviare la solitudine, incoraggiare l’esercizio e il gioco, e perfino migliorare la salute cardiovascolare. Gli amici pelosi possono avere anche una funzione terapeutica (pet-therapy) e curare alcune specifiche patologie, sia fisiche che mentali.

È questo il caso di Kody Green, seguitissimo influencer che usa la sua schizofrenia per sensibilizzare le persone su un tema, quello della salute mentale, che per molti versi è ancora un tabù. Per farlo, spesso nei suoi video appare Luna, un cane addestrato all'assistenza psichiatrica che lo aiuta ad affrontare gli episodi di allucinazione che spesso lo colpiscono.