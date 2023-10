Campi Flegrei, livello di allerta arancione? Il ministro Musumeci: «Monitoriamo l'evoluzione dell'attività vulcanica». Nella zona rossa 500mila persone

Campi Flegrei, l'allerta può diventare arancione dall'attuale giallo. Cittadini ed istituzioni devono quindi «prepararsi adeguatamente rispetto a possibili nuove azioni di prevenzione, in particolare per la zona rossa». Nell'area a maggior rischio vivono ben 500mila persone e in caso di allarme l'unica misura di salvaguardia della popolazione è l'evacuazione preventiva, secondo quanto si legge nel Piano nazionale di protezione civile. «L'attività vulcanica nei Campi Flegrei, connessa al bradisismo, risulta essere in costante evoluzione.

Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello di allerta arancione», ha spiegato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, assicurando che «il governo, con le sue strutture operative e scientifiche, segue costantemente la situazione, in continuo contatto con le istituzioni locali».