Cameriera filma i tavoli lasciati sporchi al ristorante, i clienti s'infuriano: «Se avessi voluto pulire, avrei mangiato a casa»

La decisione di andare a mangiare fuori può essere dovuta a diverse ragioni, ma una molto frequente è relativa al fatto che si possono gustare piatti buoni senza dover affrontare tutte le solite peripezie: trovare e comprare gli ingredienti, impiegare il proprio tempo in cucina, cercare la ricetta giusta, seguire gli step, pulire tutto una volta terminato. Insomma, ore di lavoro per poi finire di mangiare in pochi minuti.

D'altra parte, quando ci si presenta in un ristorante è bene ricordare che i camerieri sono lavoratori proprio come noi ed è buona norma non rendere la loro serata un inferno. Per questo motivo, molte persone, dopo essersi godute la cena, impilano i piatti uno sopra l'altro in maniera ordinata in modo da rendere più semplice a chi ci serve trasportare il tutto nelle cucine.

Non tutti, però, sembrano d'accordo con questo approccio. Una cameriera, infatti, ha pubblicato un video su TikTok in cui lamenta lo stato in cui solitamente trova i tavoli dopo l'uscita dei clienti e si chiede dove sia finita l'educazione. Molti utenti hanno reagito negativamente alla lamentela e hanno risposto con livore.