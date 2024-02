Bere assiduamente bevande energetiche può avere delle controindicazioni per la salute? Secondo alcuni ricercatori sì. E le conseguenze, analizzate in 57 studi, potrebbero essere importanti, con effetti che vanno dal deficit di attenzione e iperattività (Adhd), ma anche conseguenze legate alla salute mentale, come depressione, ansia e pensieri suicidi.