Berlusconi, i figli vendono un'altra casa: Villa Grande (ex Villa Zeffirelli) era la residenza romana di Marta Fascina

«La sinistra mi chiede di andare a casa, mettendomi un certo disagio, perché avendo tante case non saprei in quale andare». Silvio Berlusconi, nei momenti più combattivi della sua carriera politica, non risparmiava anche battute durante i suoi comizi: ma quest'ultima, relativa al suo patrimonio immobiliare, potrebbe presto non essere più attuale. Dopo Villa Due Palme a Lampedusa infatti, un'altra villa ereditata dai figli del Cav sarebbe stata messa in vendita: si tratta di Villa Grande, conosciuta anche come Villa Zeffirelli, sull'Appia Antica a Roma.