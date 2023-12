Belen contro Antonino Spinalbese: «Non gli è bastato andare al GF grazie alla sottoscritta»

Cosa sta succedendo tra Belen e Antonino Spinalbese? I due, che si sono lasciati da tempo, hanno iniziato sui social un lungo botta e risposta a distanza per via della gestione della figlia, la piccola Luna Marie.

Tutto sarebbe iniziato perché la bambina avrebbe trascorso le vacanze di Natale contro il volere del padre con la madre e il nuovo compagno, Elio Lorenzoni, in un resort in Franciacorta prima di partire per l'Argentina. Belen ha replicato alle presunte accuse, esprimendo il suo punto di vista attraverso post e storie su Instagram, e Antonino ha risposto affermando il suo amore per la figlia e l'amarezza per non aver trascorso le festività con lei.

Belen contro Antonino Spinalbese (per Luna Marì): «Ti invito a non nominarmi mai più. L’amore serve sempre, non solo alla vigilia»

Belen Rodriguez furiosa su IG per quel commento sulla figlia truccata: la risposta velenosa